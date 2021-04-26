فيديو- ولاد الأصول.. عوض أم حسام عن سنين الشقاء

جدة - نرمين السيد - وقال خير، إن أم حسام مثلها مثل كثير من المواطنين سافرت مع زوجها السعودية، وحاولت الحصول على إجازة من المدرسة التى تعمل بها فرفضت المدرسة واستخارت الله واستقالت من الوظيفة.
وأوضح أن أم حسام ظلت مع زوجها وأولادها 7 سنوات فى السعودية، ليتعب الزوج ويعودوا للقاهرة ويتم صرف ما تم تحصيلة فى السعودية على علاج الزوج، ويموت بعدها الزوج ويترك معاش ضئيل لا يكفى.
وواصل خير القصة، بأن أم حسام عملت فى مدرسة خاصة، ودعت أولادها إلى دخولهم كليات القمة، لينصحها الجيران بترك أولادها التعليم لتؤكد لهم أنها لن تترك أبنائها، لتمر السنوات ويدخل أول أبنائها كلية الطب ليلحق ثانى وثالث ابنائها أيضَا بكلية الطب، ليعوضوا والدتهم عن سنوات طويلة من الشقاء.
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