اتهامات ألمانية لـ أبل بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار

جدة - نرمين السيد - وجرى تقديم الشكوى للمؤسسة الألمانية لحماية المنافسة، "بوندسكارتيلامت"، اليوم الاثنين، الذى يُتوقع أن يشهد كذلك إطلاق "آى أو إس" النسخة 14.5 لتشغيل هواتف "آيفون"، والمتوقع أن يجبر مطورى البرامج على سؤال المستخدمين حول ما إذا كانوا يرغبون أن يتم تتبعهم بغرض الإعلان، وهو ما يُتوقع أن يرفضه الكثير من من مستخدمى الهواتف.

وذكرت شركات تعتمد على الإعلان عبر الإنترنت، خاصة "فيسبوك" إن تغيير إعدادات الخصوصية هذه سيقلل فعالية وعوائد الإعلانات المستهدفة ومن المتوقع أن يضيق الخناق على الإعلانات عبر الإنترنت.

تقدم بالشكوى اتحاد الإعلان الألمانى نيابة عن الاتحادات التسعة التى يمثلها، والتى تضم أعضاء مثل "فيسبوك"، وعملاق الإعلام "أكسل" الذى يملك "إنسايدر" و"بليد".

ويدعى الاتحاد أن الميزة الجديدة فى نظام "أبل" تسيء إلى قوتها السوقية وتنتهك قانون مكافحة الاحتكار.