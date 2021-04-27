مزايا خرافية .. شركة أمريكية تطرح أصغر كاميرا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشركة على الكاميرا اسم "Polaroid Go"، وهى أصغر كاميرا فورية تناظرية فى العالم، حيث يبلغ طولها 5.9 إنشات أى حوالى "105 ملليمتر"، وعرضها 3.3 إنشات "83.9 ميليمتر"، وارتفاعها 2.4 إنش "61.5 ملليمتر"، فيما لا يتعدى وزنها 242 جراما.
وتحتوى الكاميرا على عدة وظائف منها مرآة السيلفى، والميقاتى الذاتى، والفلاش الديناميكى، والتعرض المزدوج، كما أن بها عدَّادًا على الجانب الخلفى يعرض معلومات عن مساحة الذاكرة التى لا تزال متاحة.
تأتى "بولارويد جو"، ببطارية سعة 750 مللى أمبير ساعة، يتم شحنها عن طريق منفذ USB، لتصوير 15 لفة من أفلام Go.
ومن أهم ما مز الكاميرا، عدسة ذات بعد بؤرى مكافئ 34 ملم وفتحة عدسة F/12 وF/52، وأوقات مصراع بين 1/125 و30 ثانية وفلاش.
وكانت شركة بولارويد قد أعلنت عن طرح الكاميرا بسعر يبلغ 100 دولار أمريكى.
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