صور.. البدل الرسمية موضة للمحجبات فى 2021

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جدة - نرمين السيد - وتختلف تصميمات البدل الرسمية من موسم لآخر، وتساهم تلك الموضة فى منح مرتديتها نوعا من الأناقة والحشمة.
ويمكن الاستعانة بالبدل الرسمية بألوان الباستيل المناسبة لفصل الربيع 2021، عن طريق تنسيقها بمعطف البليزر وبنطلون باللون الأصفر الباستيل مع قميص بنفسجى بدرجة الباستيل.
وتلجأ بعض الفتيات إلى اختيار بدلة الكاروهات المصممة باللون البنفسجى المزين بخطوط زهرية مع معطف كلاسيكى بذات القماش، وتنسيقه مع حذاء ذى كعب عالى.
ومن الممكن الاستعانة ببدلة موحدة اللون مع حذاء رياضى، أو بدلة رسمية باللون الوردى مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وحذاء رياضى.
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