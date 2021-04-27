الصين تطلق 9 أقمار صناعية للاستشعار عن بُعد

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز تاييوان - فى بيان اليوم - أن الأقمار التسعة تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونجج مارش-6"، وأن الصاروخ أطلق الساعة 11:20 صباحا بتوقيت بكين.
ودخلت الأقمار الصناعية مداراتها المخططة، بما فيها قمران سيقدمان خدمات الاستشعار عن بعد المتعلقة بمسح الأراضى والبناء الحضرى والزراعة والغابات والطاقة والوقاية من الكوارث وتقليلها.
وستستخدم الأقمار الصناعية الأخرى فى اختبار التكنولوجيات الخاصة بتصميم منصات الأقمار الصناعية والتصوير والمراقبة فى الوقت الفعلى والحصول على البيانات ونقلها، أو لتوفير خدمات مراقبة الأجسام السماوية والاستشعار عن بعد.
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