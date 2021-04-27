نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، إلى أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

ولفت صابر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لوجود بعض الأحجام عند أعلى الكنيسة وأعلى مناطق المرج نتيجة لوجود بعض الأعمال هناك.

وأوضح صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، ما عدا محور سفط للقادمين من أعلى الدائرى إلى شارع ثروت.

وأضاف أن محورر 26 يوليو تنحصر فيه الكثافات المرورية فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، ونصح بسلوك محور روض الفرج.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة حذر من سلوك أعلى نفق الزهراء للقادمين من المعادى إلى صقر قريش لوجود سيارة معطلة هناك، كما أن القادمين من الكابلات إلى حليمة الزيتون يجب سلوك كوبرى سرايا القبة لكونه هو الأفضل مروريا.

وكشف عن ارتفاع بعض الكثافات المرورية عند كوبرى أكتوبر للقادمين من غمرة لوجود بعض الأحجام عند أعلى الوصلة المعلقة، أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.