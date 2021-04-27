صباحك ومطرحك.. نصائح لمواجهة كورونا فى موسم الأعياد

جدة - نرمين السيد - وحذر فادى إبراهيم وسالى سعيد خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامج "صباحك ومطرحك" من التواجد فى الأماكن المزدحمة لشراء الملابس أو احتياجات المنزل تزامنا مع اقتراب الأعياد.
وقالوا: "بلاش أى مكان زحمة عشان تقدر تحتفل مع عيلتك".
وشدد فادى إبراهيم على العناية بالنظام الغذائى الصحى لمكافحة كورونا، لأن الأطعمة الصحية تقوى من الجهاز المناعى مما يساعد الجسم على مواجهة الفيروس.
ونصح "صباحك ومطرحك" المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمى لتلقى لقاح كورونا، الذى يحافظ على صحة الفرد ويخفف من الأعراض ويمنع حدوث المضاعفات عند الإصابة.
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