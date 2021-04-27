صباحك ومطرحك.. حقائق عن جائزة الأوسكار

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد وفادى إبراهيم، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من "صباحك ومطرحك" إلى أن الجهة التى تمنج جائزة الأوسكار هى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وتحدث فادى إبراهيم عن مواصفات جائزة الأوسكار، والتى عبارة عن تمثال طوله يتراوح ما بين 34 إلى 35 سنتيميترا، ووزنه يبلغ 3.85 كيلوجرام.

وبدأ توزيع جوائز الأوسكار فى 1929 وكان يُعلن عن الفائزين لوسائل الإعلام قبل ثلاثة أشهر، ولكن تغير ذلك فى الحفل الثانى عام 1930.

ويعد عام 1953 الأول لإذاعة حفل توزيع الجوائز على التلفاز، بينما عام 1985 قدمت شخصية بطوط الحفل وكانت أول سنة تشارك فيه شخصية كارتونية.

وأضافت سالى سعيد أنه لم يتفق المؤرخون على أصل كلمة "أوسكار" غير أنه يشاع أن أمينة مكتبة الأكاديمية، مارجريت هاريك، قالت عندما شاهدت التمثال لأول مره عام 1928 إنه يشبه عمها أوسكار.