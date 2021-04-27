تويتر تضيف تحديثا للقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وسيضيف تويتر خلال تحديثه الجديد، مربعا لكافة التغريدات الخاصة بـ"لقاحات كوفيد 19"، وفقا لموقع "إنجادجيت".

وستهتم المربعات الجديدة على تويتر فى الجداول الزمنية للمستخدمين على تقديم الحقائق بشأن لقاحات كورونا، وستظهر تلك المربعات فى الجزء العلوى من الجداول الزمنية بمعلومات مؤكدة حول اللقاحات.

وتسعى تويتر من خلال ذلك التحديث بسهولة وصول المستخدم إلى المعلومات عن اللقاح الموجود فى البلد الخاص به.