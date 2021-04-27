آبل: تحديث الخصوصية الجديدة محاولة لضمان حقوق المستخدمين

جدة - نرمين السيد - دافع إريك نوينشفاندر كبير المهندسين المختصين بـ"الخصوصية" فى شركة آبل، عن تحديث نظام التشغيل الجديد (iOS 14.5) المثير للجدل باعتباره محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها.





وقال نوينشفاندر: "إنه يأمل أن تسمح الأداة لهذه الشركات بالازدهار مع احترام خصوصية المستخدمين أيضا، وأوضح أن بعض المطورين يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة لانتهاك السياسات والتسلل إلى أجهزة المستخدمين وعدم احترام خصوصيتهم، لكن نبحث باستمرار عن هذه الانتهاكات من خلال عملية مراجعة التطبيقات لدينا". ويشمل تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة "آيفون" و"آيباد" إدخال ميزة من شأنها تحسين "الشفافية" فيما يخص تتبع التطبيقات للمستخدمين. وستجبر الميزة الجديدة المطورين على "طلب الإذن" لتتبع الهواتف ومستخدميها أثناء استخدامهم للتطبيقات.

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