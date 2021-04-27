فيديو- أكلة سهلة.. طريقة عمل المكرونة بالصلصلة

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى، أسهل طريقة لعمل "المكرونة بالصلصلة"..

وقال حسونة، إن طريقة إعداد الوجبة، "بنجيب المكرونة وبنحطها فى مياه مغلية، وشوية زين وشوية ملح.. 7 دقائق ونخرجها نصفيها ونبردها بمياه ساقعة، ونضيف عليها شوية زيت وهى فى المصفاة، ونقلب".

وعن طريقة تحضير الصلصة، قال الشيف حسن حسونة: "نحط شوية زيت على النار، وننزل عليهم راس توم كامل مفروم ونقلب، وبعدين نضيف عليها 10 حبات طماطم وفلفل رومى، وفلفل حامى مضروبين فى الخلاط مع معلقتين صلصلة، ونسيب كل ده يتسبك، ولما تخلص ننزل فيها المكرونة.. وبالهنا والشفا".



برنامج "أكله سهلة" يذاع يوميًا فى رمضان، عبر الراديو 9090، ويقدمه الشيف حسن حسونة، فى تمام الساعة 12:40 دقيقة مساءً.