مكسرات لميس.. أصل خيال مآتة

جدة - نرمين السيد - وسلطت الضوء فى حلقة اليوم على أصل "خيال مآتة"، مؤكدة أن كلمة مآتة من "ماتوى" وهى كلمة قبطية مصرية قديمة بمعنى فلاحة، ويفهم من هذا أن كلمة "خيال مآته" يقصد بها "خيال زراعة".
وأشارت إلى أن المزارع المصرى، وحتى وقتنا هذا يستخدم "خيال المآتة" لحماية الزرع من هجوم بعض الطيور، مثل "صلب جلباب مثلا فى منتصف الحقل".
وتحدثت لميس جابر أيضًا، عن أصل كلمة هيروغليفى، مؤكدة أنها إغريقية، وتعنى "النقش المقدس"، أو "الخط" وكانت تستخدم فى عصر المصريين القدماء، وظهرت أقدم مخطوطة بتلك اللغة عام 3.300 قبل الميلاد.
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