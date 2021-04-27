Galaxy S21 FE.. هاتف شبابى جديد من سامسونج

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن مواصفات أرخص هاتف شبابى من سامسونج، والذى يتفوق على هاتف Galaxy S21، فى عدد من الإمكانات منها البطارية.

ويأتى الهاتف الشبابى الجديد وهو مدعما ببطارية تبلغ سعتها 4500 ميللى أمبير، يجعله يتفوق على هاتف Galaxy S21 الذى تم إصداره فى بداية 2021 ببطارية 400 ميللى أمبير.

وبالإضافة إلى البطارية الكبيرة سيدعم هاتف من سامسونج تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكى بقدرة 15 واط، مما سيمكن الهاتف من الشحن فى وقت سريع للغاية.

وسيتوفر هاتف Galaxy S21 FE الشبابى من سامسونج، بشاشة + Full HD، بقياس 6.5 بوصة، وفقا لموقع "Notebookcheck".

ويقترن الهاتف الشبابى بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 6 أو 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجا بايت.