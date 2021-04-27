فيديو- رمضان فى العالم.. أجواء رمضان فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - وأشارت مى إيهاب إلى أنه بالرغم من قلة عدد المسلمين فى تايلاند، حيث تصل نسبتهم إلى 5% من سكان تايلاند‘ إلا أنi من السهل الشعور بأجواء رمضان هناك.

ويحرص سكان تايلاند المسلمين على جمع أموال لافتتاح مساجد هناك، كما يهتمون بالأطفال الذين أتموا حفظ القرآن الكريم، ويحتفلون بهم من خلال حملهم على أكتافهم والسير بهم لتشجيع غيرهم.

ويعتاد العائلات الغنية هناك فى رمضان على ذبح العجول، لكن الفقراء يقوموا بذبح الطيور وتوزيعها، كما يتنافس الأهالى على الكرم.

ومن الغريب فى تايلاند أنه لا يأكل الرجل من أكل زوجته، حتى تتبادل الأسر بين أطعمتها لإيضاح من الأكرم، كما تحرص السيدات هناك على عمل إفطار جماعى أمام البيوت.

ويعد الياميش من الأساسيات فى رمضان أيا كان سعره، ويتم عمل الكثير من المسابقات بين الأطفال فى رمضان وترتبط الهدايا بالشهر الكريم.