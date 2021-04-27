فيديو- رامبو وكراميلا .. الثأئر يشعل الحلقة الـ 15

جدة - نرمين السيد - وكانت شيرى تلوم زوجها عمرو، الذى يحاول أن ينصف نفسه أمام زوجتها بعد رغبتها فى الطلاقة وإصرار والدها على ذلك وتحديد ميعاد الطلاق.

كما شهدت الحلقة فرحة جوليت برجوع رامبو لها، ولكنها كانت تلومه على غيرته من مسمار وتعزمه على الطعام فى أحد المطاعم وتقوم القطط بخدمته.



ووجد القط "جدو" عربية محملة بقطط شرسة ومعاهم "شوم" ويبحثون عن القط كراميلا، لأخذ الثأر منه، وجاء ليحذره ويشجعه على الهروب.

وأثناء عزومة جولييت لرامبو، أهداها إسورة رقبة القط التى أخذها من "نواعم" لتقديمها شبكة لأى كلبة ما عدا جولييت، ولكنه لم ينفذ كلامها وقدمها لـ "جولييت".