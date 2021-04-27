فيديو- حامل المسك.. أسامة الأزهرى يتحدث عن أسرار الفهم والتعليم

جدة - نرمين السيد - وذكر الأزهرى خلال حديثه فى برنامج "حامل المسك" المذاع عبر الراديو 9090، أن الملك سليمان صاحب المُلك العظيم الذى كشف الله له عن قوانين أجناس الوجود، ففهمها وتفاعل معها وأصدر لها أوامره، وسخرت له الجن والأنس والطير والنمل والوحوش والهدهد وأجناس الوجود المختلفة.
وأشار إلى أن صنعة الفهم تحولت عند العلماء إلى صنعة تعليم، أى تعيلم الناس كيف يصلون إلى الفهم، ونادى بأن تسرى قضية الفهم فى المناهج التعليمية، ويصبح الهدف عن صياغة المناهج هو صناعة وميلاد أنوار الفهم فى العقول، لإنشاء جيل فاهم فى الدين والدنيا.
برنامج حامل المسك، يذاع يوميا على الراديو 9090، فى الثانية مساءً، وفيه يحاور المنشد مصطفى عاطف، الدكتور أسامة الأزهرى.
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