فيديو| أغنية توثق آخر لحظات طاقم الغواصة الإندونيسية المنكوبة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، فى التسجيل المصور، الذى التقط قبل أسابيع من غرقها، يظهر بعض أفراد طاقم الغواصة وهم يغنون أغنية إندونيسية تحمل اسم "الوداع" وكأنهم كانوا يعرفون أن رحلتهم على متن الغواصة ستكون الأخيرة.
وكان قائد الغواصة هيرى أوكتافيان، من بين أولئك الذين تجمعوا حول بحار يعزف على الغيتار، بينما كان بقية زملائه يرددون خلفه كلمات الأغنية.
وصرح الناطق العسكرى الإندونيسى، دجوارا ويمبو، لوكالة فرانس برس، بأن الفيديو سجل وداعا لقائد سلاح الغواصات البحرى المنتهية ولايته، والذى تولى خليفته منصبه فى أوائل مارس الماضى.
واختفت الغواصة الإندونيسية، ألمانية الصنع، وهى واحدة من خمس غواصات فى الأسطول الإندونيسى، فى وقت مبكر من يوم الأربعاء، بينما كان من المقرر أن تقوم بتدريبات قبالة جزيرة بالى.
وأعلنت البحرية الإندونيسية، الأحد، العثور على الغواصة التى غرقت قبل أيام قبالة سواحل بالى، وأكدت مصرع أفراد الطاقم الذين وصل عددهم إلى 53 شخصا.
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