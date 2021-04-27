رمضان كريم وزيادة.. الدكتور محمد رفعت: بلاش جيم فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأكد رفعت، أنه يمكن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، إلا الأنواع العنيفة منها مثل "الحديد ورفع الأثقال"، وغيرها ممنوعة فى رمضان، متابعًا: "من الآخر بلاش جيم فى رمضان".

وأضاف أن الرياضة مهمة جدًا فى رمضان، ولكن يجب ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين على الأقل، ولا يجب ممارسة الرياضة خلال فترات الصيام.

وأكد أنه لا يجب ممارسة الرياضة أكثر من 10 إلى 15 دقيقة فقط فى رمضان، مشددًا على أن أفضل الرياضات فى رمضان "المشى".