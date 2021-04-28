جدة - نرمين السيد - شهدت الحلقة الـ15 من برنامج ولاد الأصول على الراديو 9090 فى رمضان 2021، تقديم الإعلامى محمد على خير، حكاية عم عيّاد شاكر حنا، الذى يعيش فى قرية طحنا الجبل، بمحافظة المنيا.





وقال "خير" إن عمّ عياد عمل فى تعليم الأطفال وهو عنده 20 سنة، فى مهنة ورثها عن أبوه، وإنه يعطى دروس تحفيظ القرآن والإنجيل للأطفال وأهالى القرية منذ 50 عامًا. وأشار "خير" إلى أنه تعلم ذلك من والده، مؤكدًا أن عم عيّاد يحث الأطفال على الصلاة، وحب بعضهم البعض. وأضاف: "عم عيّاد علِّم أكثر من 3500 مسلم القرآن، وبياخد مقابل تعليم الطفل 10 جنيه، ولكن مجانًا للغلابة والأيتام"، وهناك أطباء ومهندسين تخرّجوا من تحت يده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولاد الأصول.. حكاية «كُتّاب عم عياد» مسيحى يعلم الأطفال القرآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.