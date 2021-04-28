إمكانيات جبارة .. شركة أونور تطلق هاتفا ذكيا جديدا للشباب

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إن معالج الهاتف من نوع ميديا تيك Helio P35، إضافة إلى 8 أنوية من طراز "ARM Cortex-A53"، ذات ترددات تصل إلى 2.3 جيجاهرتز.

يأتى الهاتف بذاكرة وصول عشوائى "RAM" سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة الفلاش بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية تزويدها باستخدام بطاقة الذاكرة "microSD".

يأتى الهاتف بـ كاميرا أمامية "سيلفى" تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، فيما تتكون الكاميرا الرباعية الخلفية من 4 عدسات، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، واثنتان أخريتان بدقة 2 ميجابيكسل، والرابعة ذات زاوية واسعة بدقة 5 ميجابيكسل.

يدعم "Play 5T Youth Edition" واى فاى 4 (802.11n)، كما يعتمد على نظام التشغيل Magic UI 4.0 القائم على أندرويد 10.

ويتضمن الهاتف الذكى لوحة "IPS" قياسها 6.6 بوصة، كما يحتوى على منفذ USB-C، ومقبس سماعة الرأس وتقنية Bluetooth 5.1، وأتاحت الشركة باللونين الأسود والأزرق.