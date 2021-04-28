صور.. السروال الكتان فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - ويساعد السروال الكتان فى منح مرتديته الشعور بالراحة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، لتمتعه بالتهوية الجيدة ولطفه على الجسم. وينتشر السروال الكتان بدرجات البيج والكريمى والأبيض، ولكن تستعين بعض الفتيات بالألوان الزاهية منها الأحمر والوردى والأخضر الفستقى. ويمكن تنسيق السروال الكتان مع بلوزة على شكل قميص للحصول على طلالة كلاسيكية أنيقة، وفى حالة الرغبة للظهور بإطلالة كاجوال يمكن ارتدائها مع توب مضلع.

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