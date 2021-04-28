نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بـ 26 يوليو وقصر العينى

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، إن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما، ماعدا محافظة الإسكندرية عند جليم للمتجهين إلى كوبرى ستانلى، وأبو قير عند كفر عبده.

وأشار صابر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لوجود بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان.

وأوضح صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، ما عدا محور صفط للقادمين إلى شارع ثروت، ونصح بسلوك شارع مراد أو شارع الجامعة.

بينما محافظة القاهرة تزداد الكثافات المرورية عند حلمية الزيتون وبعض الأحجام عند شارع قصر العينى، كما نصح بسلوك محور الأوتوستراد، كما هناك ازدحام عند كوبرى أكتوبر أعلى الدمرداش.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.