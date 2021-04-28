روسيا تطور مركبات فضائية لنقل الحيوانات

جدة - نرمين السيد - وتسمى تلك المركبات الفضائية "Vozvrat-MKA-L" المخصصة لنقل الحيوانات، وفقا لـ "سبوتنيك". وتم التخطيط لإجراء دراسات طبية للتأثير المشترك لعوامل الطيران بين الكواكب على الكائنات الحية"، وفقًا لموقع "zakupki" الحكومى الروسى. ويعد 15 نوفمبر 2022 هو الموعد النهائى للعمل التمهيدى، كما أكدت الشركة أنه يجب على الخبراء تحديد مظهر تصميم المركبة خلال عام فقط.

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