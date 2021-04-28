بطرق جديدة ومبتكرة.. وجبة الرنجة

جدة - نرمين السيد - الكثير من الشيفات أصبح يقدم وجبة الرنجة بشكل شهى وصحى وبطرق جديدة ومبتكرة غير المتعارف عليها. ونرصد هنا 3 وصفات لتحضير الرنجة بشكل مميز. طريقة عمل الرنجة بالطحينة المقادير كيلو من الرنجة بصلة كبيرة 2 ثمرة من الطماطم 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون 3 ملاعق كبيرة من الطحينة 2 من البصل الأخضر طريقة التحضير يتم شوى الرنجة وتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم. تقطع الطماطم والبصل والبصل الأخضر إلى مكعبات صغيرة الحجم. فى وعاء يتم وضع الطحينة والليمون والطماطم، والبصل والبصل الأخضر. يتم تقليبها ويضاف قطع الرنجة وتقلب. توضع فى طبق التقديم وتزين بالبصل الأخضر. طريقة عمل الفسيخ بالملح الناعم طريقة عمل سلطة الرنجة طريقة عمل سلطة الرنجة المقادير كيلو من الرنجة 2 ليمونة معصورة بصلة ثمرة من الفلفل الأحمر ثمرة من الفلفل الأصفر ثمرة من الفلفل الرومى الحامى 3 ملاعق من الطحينة زيت طريقة التحضير تشوى الرنجة وتقطع إلى قطع صغيرة. نحضر وعاء ونضع به الرنجة ويتم تتبيلها بعصير الليمون. تقطع الخضروات وتضاف إلى الرنجة. نضع الطحينة وتقلب المكونات حتى تمتزج. نضيف إليها الزيت وتوضع فى طبق التقديم. 6 نصائح قبل تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم طريقة عمل الرنجة المطبوخة المقادير كيلو من الرنجة الفيليه ربع كيلو من بطارخ الرنجة ثوم مفروم صلصة طماطم ثمرة من الفلفل الأحمر الحار المفروم شطة كمون خل طريقة التحضير نضع مقلاة على النار بها الزيت والثوم والفلفل الحار ويتم تقليبهم. نضيف الصلصة والشطة والكمون مع التقليب. نضع الرنجة والبطارخ والقليل من الماء، وتقلب وتترك على النار. تغرف فى طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

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