فيديو- اسمع منى.. حكاية «جائزة نوبل والديناميت»

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن رجلا اسمه نوبل، كان يريد فتح مشروع تجارى مربح فى بلده السويد إلا أن كل محاولات باءت بالفشل، فقرر السفر إلى روسيا لعله يجد فرصة لنجاح مشروعه هناك، وبالفعل بنى مصنع متفجرات فى روسيا وعمل به هو وأولاده، وفى عام 1964 كان أحد أولاده واسمه ألفريد تسبب خلال عمله فى وقوع انفجار شديد جدا كانت نتيجته وفاة 5 أشخاص من العاملين بالمصنع ومن ضمنهم أخوه الأصغر.

وأوضحت الخطيب أن واقعة الانفجار تركت أثرا كبيرا فى نفس ألفريد نوبل، لذا عمل كثرا على أن تطوير المواد المتفجرى لتكون أكثر أمانا فيما بعد، إلى أن توصل لخليط من "النتروكسرين" ومادة ماصة والتىتنتج عنها ما عرف بـ"الديناميت"، لافتة إلى أنه فى عام 1967 حصل على براءة اختراع الديناميت.



وأشارت الخطيب إلى أنه فى عام 1888 توفى الأخ الثانى لألفريد نوبل والذى كان متواجدا فى ذلك الوقت بفرنسا، فنشرت صحيفة فرنسية بالخطأ نعيا لألفريد نوبل بدلا من أخوه، وهاجمته وأدانته بسبب اختراعه لـ"الديناميت" ووصفته بـ "تاجر الموت"، ومنذ هذه اللحظة شعر ألفريد نوبل بخيبة الأمل بسبب وصفه بهذا الوصف، وذلك لأنه كان محبا للسلام إذ أكد أنه اخترع الديناميت من أجل توفير الطاقات البشرية فى استخراج الحجارة من الجبال ومناطق العمل المختلفة، لذا قرر وضع كل ثروته فى جائزة لخدمة السلام.