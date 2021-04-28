بـ1.8 مليون دولار.. بيع حذاء كانى ويست فى مزاد علنى

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الرقم الذى بيع به الحذاء، حطم الرقم القياسى الذى تم دفعه فى حذاء "نايك اير جوردون" الذى تم بيعه فى وقت سابق مقابل 615.000 دولار العام الماضى. "ويست" ارتدى الحذاء لأول مرة أثناء حفل قدمه فى عام 2008، وتم شراء الأحذية بواسطة "RARES"، وهى منصة إنترنت للاستثمار فى الأحذية النادرة.

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