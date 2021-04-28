أكلة سهلة.. طريقة عمل الفتة باللحمة

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جدة - نرمين السيد - وقال «حسونة» خلال برنامجه: «بنجيب اللحمة عادية، ونسلقها، وبعدين نحط عليها شوية سمنة، ونحمّرها».
وأضاف: «بعد كده نحضر صلصلة الفتّة اللى هى عبارة عن 10 وحدات ثوم، ناخد نصهم وننزلهم فى الزيت، ونقلبه وننزل عليه بالطماطم المعصورة مع معلقتين الصلصة».
وتابع: «نبدأ نرص الفتة نحط طبقة رز وبعدين طبقة عيش محمص، وبعدين طبق لحمة وفوقهم طبق صلصة».
واستطرد: «نجيب النص الثانى من الثوم نعمل بيه الطشة، هتكون عبارة عن ثوم وسمنة وخل مع بعض ونقلبهم كويس، وبعدين نحط عليهم شوية صلصة وننزل بيهم على وش الفتة وألف هنا وشفا».
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