رمضان فى العالم.. هولندا مافيش أى مظاهر احتفال

جدة - نرمين السيد - وقالت: "فى هولندا وبعيدا عن البيت والمسجد لن تشعر بحلول الشهر الكريم، وده لأنك هتشوف أصحابك واللى معاك فى الشغل بياكوا ويشربوا عادى جدا دون مراعاة لأى حاجة".

وأضافت: "المسلمون فى هولندا مليون نسمة معظمهم مهاجرين وليسوا من سكان البلد الأصليين، لذلك مش هتشوف أى مظاهر للاحتفال بشهر رمضان والشوارع صحراء، لكن أول ما تدخل المسجد هتلاقى مظاهر فوق العظمة، تحس إنهم شغالين بمبدأ دارى على شمعتك".

وتابعت: "بيعملوا موائد إفطار فى العاصمة والمدن الكبرى وبتستضيف الهولنديين بمختلف الديانات إلى جانب المسلمين".

واستطردت: "فى هولندا بيصوموا 18 ساعة فى اليوم، ويظلوا يصلون حتى 12 منتصف الليل، ويقرأون القرآن بصورة جماعية فى المساجد، التى يتسع نشاطها فى رمضان وبيكون فيه أنشطة اجتماعية وثقافية، وكمان بيكون فيه برامج ترفيهية لغير المسلمين".