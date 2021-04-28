قصة غريبة.. توأمتان تلتقيان لأول مرة بالصدفة بعد 36 عاما من ولادتهما

جدة - نرمين السيد - بداية الحدث تعود إلى 36 عاما حيث أنجبت سيدة طفلتين توأم متطابق لها هما مولى سينرت وإميلى بوشنيل، وتبنت أسرتين مختلفتين من أمريكا الطفلتين بعد ولادتهما مباشرة، ولم يكن يعلم كل منهما شيئًا عن الأخر.

وبمرور السنوات بدأت كل منهما بشكل منفصل فى الكشف عن أسرار ماضيهما من خلال اختبار الحمض النووى على الإنترنت، وبعد البحث فوجئت كلا منهما أن لديها توأم، وخططا للاحتفال بعيد ميلادهما معاً هذا العام والتقتا وجهاً لوجه لأول مرة منذ ولادتهما.