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جدة - نرمين السيد - بداية الحدث تعود إلى 36 عاما حيث أنجبت سيدة طفلتين توأم متطابق لها هما مولى سينرت وإميلى بوشنيل، وتبنت أسرتين مختلفتين من أمريكا الطفلتين بعد ولادتهما مباشرة، ولم يكن يعلم كل منهما شيئًا عن الأخر.
وبمرور السنوات بدأت كل منهما بشكل منفصل فى الكشف عن أسرار ماضيهما من خلال اختبار الحمض النووى على الإنترنت، وبعد البحث فوجئت كلا منهما أن لديها توأم، وخططا للاحتفال بعيد ميلادهما معاً هذا العام والتقتا وجهاً لوجه لأول مرة منذ ولادتهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصة غريبة.. توأمتان تلتقيان لأول مرة بالصدفة بعد 36 عاما من ولادتهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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