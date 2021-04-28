سيتا 2021 تعزز الابتكار بالنقل الجوى عبر استخدام واجهات برمجة التطبيقات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "سيتا" المزوّد الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات فى قطاع النقل الجوى، عن نتائج دورة 2021 من مسابقتها هاكاثون الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، التى تميزت بمشاركة أكثر من 300 مشارك و16 مشروعاً و8 ورش عمل، أشرف على تقييم المشاريع المقدمة مجموعة من الشركاء فى قطاعى الطيران والتكنولوجيا.





واعتمدت المسابقة على مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصّة بـ سيتا، كما ركّز البرنامج على حل التحديات التى تواجه القطاع من خلال إبداع حلول مبتكرة.

ويتميز قطاع النقل الجوّى بطبيعته المتكاملة، ويعتمد بشكلٍ كبيرٍ على تبادل البيانات بين عددٍ من الجهات المعنية. وتسهيلاً لهذا التبادل، تقدم "سيتا" مجموعةً واسعةً من واجهات برمجة التطبيقات المتكاملة لتتيح للمطوّرين إنشاء تطبيقات تحسّن الكفاءة، وتوفّر تجارب ترتقى بخدمة الركاب والمطارات والسفر.

وطوّرت "سيتا" منصّة واجهة برمجة التطبيقات عبر Developer.aero، وتتألف من مجموعةٍ متزايدة من واجهات برمجة التطبيقات بما فيها معلومات رحلة الطيران، والعمليات التشغيلية للمطار، ومعلومات الطائرة، وإنجاز معاملات المسافرين، وواجهات برمجة تطبيقات الرسائل، و"سيتا فليكس – SITA Flex" وهى منصة جديدة قائمة على تقنيات السحابة الإلكترونية ومخصصة للاستخدام العام. كما تمتلك واجهات برمجة التطبيقات من "سيتا" القدرة على دمج تقنيات متطورة من الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة.

وتمكّن تطبيق Trippp من جمهورية غانا بالفوز بالمركز الأول فى المسابقة، إذ يعمل التطبيق الفائز كمرافق سفر للمستخدمين معتمداً على واجهات برمجة تطبيقات مختلفة، مما يساعد على اتخاذ قراراتٍ مناسبة حول الرحلة بدءًا من وقت الانتظار فى المطار، إلى تفاصيل حول ما يحتاجه المسافرون من حاجاتٍ وفقاً لطقس وجهة السفر.

وفى تعليقه، قال هانى الأسعد، رئيس شركة "سيتا" فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "جاءت نسخة هذا العام من مسابقة هاكاثون لتشكل رؤيةً مميزة عن الطريقة التى تواصل فيها العقول المبتكرة للبحث عن فرصٍ لحلّ مختلف التحديات. ويجب أن يزيد قطاع الطيران من استفادته من إمكانات واجهات برمجة التطبيقات، لا سيما حلولنا التى توفر المزيد من الابتكار والتطوير فى هذا المجال. ونشكر جميع المشاركين فى المسابقة للنجاح الكبير الذى حققوه".

وجاء تطبيق Flying Lily من الهند فى المرتبة الثانية بما يتميز بسهولة استخدامه، حيث يوفر للمسافرين قسائم تخفيض تلقائية على مشترياتهم على متن الطائرة بحسب وقت انتظارهم. ويكفل التطبيق بتعويض الركاب عن فترات الانتظار الطويلة، ويساعد على تعزيز عمليات البيع بالتجزئة أثناء الرحلات الجوية.

كما حلّ تطبيق Don't Let Me Wait من الأردن فى المرتبة الثالثة، وهو مشروع يساعد المسافرين على القيام برحلاتهم فى وقتها المحدد عبر مساعدتهم فى معرفة الوقت الإجمالى الذى ستستغرقه الرحلة. ويشمل ذلك حركة المرور إلى المطار، وأوقات الانتظار فى المطار، والتأخيرات غير متوقعة بسبب الأحوال الجوية، مما يسهل على المسافرين التخطيط لرحلاتهم والوصول إلى وجهاتهم فى الوقت المحدد. ويعتمد المشروع على نموذجٍ بسيط على الإنترنت، فضلاً عن خيار محادثة آلية غنى بالمعلومات.