فيديو: عمارة الحاج رمضان شقة 16.. لقاء مع الحاجة بدرية

جدة - نرمين السيد - واستضاف يونس، الحاجة بدرية، وذلك ضمن زيارته لمحافظات مصر المختلفة لسرد حكايات عن سيدات حققن النجاح، موضحا أن هناك مسابقة يومية.

وتحدث يونس خلال الحلقة عن التفاؤل، والثقة بالله، مشيرا إلى أنه يجب أن نحسن الظن بالله، حتى نكمل حياتنا، ونتجاوز كل المصاعب.

وقالت الحاجة بدرية خلال الحلقة: "بدعى للناس كلها، وبقول يارب يفرجها عليهم"، مشيرا إلى أنها لم تجهز شيئا لرمضان، حيث أن الأسعار أصبحت غالية.

عمارة الحاج رمضان، يُذاع على الراديو 9090 يوميًا، خلال رمضان لهذا العام، فى تمام الساعة 5.40 مساءً، ويُعاد الساعة 8.40 مساءً.