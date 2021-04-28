وفاة مايكل كولينز قائد مركبة رحلة أبوللو 11

جدة - نرمين السيد - وكتبت عائلة كولينز، اليوم الأربعاء، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تعلن فيه وفاة رائد الفضاء، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى.
وقالت العائلة: "نأسف لإعلان وفاة أبونا وجدنا الحبيب اليوم بعد صراع باسل مع السرطان"، مشيرة إلى أنه "قضى آخر أيامه فى سلام مع عائلته بجانبه.. مايك دائما ما واجه تحديات الحياة بشرف وتواضع، وواجه آخر تحدياته بالطريقة نفسها".
جدير بالذكر أن كولينز كان قائد مركبة الفضاء خلال رحلة أبوللو 11 للهبوط على القمر عام 1969، وغالبا ما تم تلقيبه باسم "رائد الفضاء المنسى"، وذلك لأن قدمه لم تطأ سطح القمر مثل زميليه نيل أرمسترونج وباز ألدرين.
وولد كولينز فى 31 أكتوبر عام 1930 فى روما حيث كان والده قائدا عسكريا فى الجيش الأمريكى، وتخرج كولينز فى الأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت" ولاحقا أصبح طيارا عسكريا فى القوات الجوية الأمريكية.
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