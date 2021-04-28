حلى ودنك على الراديو 9090.. قصة أنشودتى المسك فاح وقمر وابتهال كامل الأوصاف

جدة - نرمين السيد - وقال مصطفى: "المسك فاح هى من كلمات مداح الرسول الحاج عباس الديب، وهو شاعر متصوف، ولد فى القاهرة وتوفى فيها سنة 1978، واشتهر بكتابة المدائح النبوية، وهو من رواد الشعر النبوى".

وأوضح مصطفى: "أنشودة قمر اللى كتب كلماتها ولحنها هو الفنان طارق العربى الجزائرى من أصل سورى، وكان هدفه إن الطفل فى الوطن العربى يقوم بالإنشاد الدينى بسهولة".

وتابع: "ابتهال كامل الأوصاف اللى كتبه العلامة شرف الدين البوصيرى، والذى اشتهر بقصيدة البردة".

وقدم البرنامج عددا من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها ابتهال مولاى صلى وسلم دائما أبدا للشيخ أحمد جلمام، والمسك فاح للمنشد محمد عبد الرؤوف السوهاجى، وأنشودة قمر، وأنشودة طلع البدر علينا.

ويُقدم عبد الفتاح مصطفى للموسم الثامن على التوالى، برنامجه حلى ودنك على الراديو 9090 فى رمضان هذا العام.

فى برنامج حلى ودنك تستمع إلى إنشاد دينى، ومديح، ومواويل، وذكر نبوى، وتواشيح، وأدعية دينية، ويستضيف البرنامج عددًا من المشايخ والمنشدين أصحاب الأصوات الرائعة.

ويُذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة ساعة.