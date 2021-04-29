سيدة تدرب كلابها على أداء الأعمال المنزلية

جدة - نرمين السيد - وقالت ليندا وهى مدربة كلاب سابقة، إن الكلاب تستطيع أن تمسح البلاط وتلمع المَرَايا والزجاج، كما يمكنها ترتيب الأثاث. وأضافت أن الكلاب تم تدريبها بشكل جيت، لذلك فهى تؤدى الأعمال باحترافية وبسهولة شديدتين، ولا تتكاسل أو تتهاون أبدا. ونشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية صورة للكلاب وهى تمسح الأرض وتنظف الأطباق والفرن، مرتدية قفازات مطاطية.

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