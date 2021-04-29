فى 5 دقائق.. أسهل طريقة لعمل خشاف رمضان

جدة - نرمين السيد - البعض يعرف الخشاف كمشروب ولكن لا يعرف مستحضراته أو طريقة عمله، على الرغم من أن طريقة تحضيره لا تستغرق 5 دقائق.

نستعرض كيفية تحضير خشاف رمضان بطريقة سهلة وبسيطة كالتالى:

المقادير

كوب من التمر المجفف.

ربع كوب من المشمش المجفف.

ربع كوب من التين المجفف.

ربع كوب من البرقوق المجفف.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة من السكر (ويمكن إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة).

لوز، وفستق، وكاجو، وفستق حلبى، وزبيب، وجوز هند.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع كل من التمر، والمشمش، والتين، والبرقوق إلى قطع صغيرة.

ننقع التمر فى وعاء لمدة ست ساعات أو أكثر.

نقوم بنقع باقى الفواكه المجفّفة والمقطعة لمدة أربع ساعات.

إذا لم يكن هنالك متسع من الوقت أن نحضر التمر بنقعه بالماء ومن ثم وضعه على نار متوسطة مدة خمس دقائق، وكذلك الأمر بالنسبة للفواكه الأخرى، ولكن توضع على النار لمدة ثلاث دقائق فقط.

نقوم بتصفية ماء فاكهة التمر ونسكبه فى وعاء جديد، ومن ثم نوزع الماء الناتج على مجموعة من الأكواب، بحيث نملأ كل كوب بمقدار الثلث فقط.

نقوم بتصفية ماء الفاكهة المجفّفة الأخرى، ونسكب ماء النقع فى وعاء جديد، ومن ثم نضيف إليه السكر ونحركه جيداُ، وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء على الأكواب التى تحتوى على ماء نقع التمر، ونملأ الكوب، بحيث يصبح ممتلئاً إلى الثلث.

نقوم بسكب الحليب على الأكواب بالتساوى.

نضع الأكواب فى الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

نقوم بتزيين الأكواب بالزبيب وجوز الهند وبعض أنواع المكسرات.