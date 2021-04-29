الصين تطلق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية

جدة - نرمين السيد - وقال باى لين هو نائب كبير المصممين لمهمة المحطة الفضائية فى الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، فى تصريح اليوم الخميس، إن وحدة "تيانخه" تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-5 بى واى 2" من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان جنوبى الصين.

وأضاف لين أن وحدة "تيانخه" ستعمل كمحور للإدارة والتحكم بمحطة الفضاء "تيانقونغ" وأن إجمالى طول الوحدة يبلغ 16.6 متر، ويبلغ قطرها الأقصى 4.2 متر، وتصل كتلة الإقلاع لها 22.5 طن، وهى أكبر مركبة فضائية طورتها الصين.

وأوضح أن محطة الفضاء ستكون على شكل حرف "T" مع وجود الوحدة الأساسية فى المركز وكبسولة مختبر على كل جانب. وسيبلغ وزن كل وحدة أكثر من 20 طنا، وعندما تلتحم المحطة بالمركبة الفضائية المأهولة والمركبة الفضائية للبضائع، يمكن أن يصل وزنها إلى ما يقرب من 100 طن، وستعمل محطة الفضاء الصينية فى المدار الأرضى المنخفض على ارتفاع من 340 كيلومترا إلى 450 كيلومترا، ويبلغ عمرها المصمم عشر سنوات، وسط توقعات بأن تستمر لأكثر من 15 سنة مع الصيانة والإصلاحات المناسبة.

وتابع لين أن الصين تهدف إلى أن تصبح المحطة مختبرا فضائيا يدعم الإقامة الطويلة لرواد الفضاء والتجارب العلمية والتكنولوجية والتطبيقية واسعة النطاق، إضافة إلى المساهمة فى التنمية السلمية واستخدام موارد الفضاء من خلال التعاون الدولى، وإثراء التقنيات والخبرة من أجل استكشافات الصين المستقبلية فى الفضاء الأعمق.

ومن المقرر أن ترسل الصين مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-2" والمركبة المأهولة "شنتشو-12" العام الحالى للالتحام مع الوحدة الأساسية، إذ سيكون ثلاثة رواد فضاء على متن "شنتشو-12" وسيبقون فى المدار لمدة 3 أشهر.

كما سيتم إطلاق مركبة الشحن "تيانتشو-3" ومركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-13" فى وقت لاحق من هذا العام للالتحام مع تيانخه، وبعد ذلك سيبدأ 3 رواد فضاء آخرين إقامتهم فى المدار لمدة 6 أشهر.

وبعد خمس مهمات إطلاق هذا العام، تخطط الصين لست مهمات أخرى بما فى ذلك إطلاق وحدتى المختبر "ونتيان" و"منغتيان" إضافة إلى مركبتى شحن فضائيتين ومركبتى فضاء مأهولتين، فى عام 2022 لاستكمال بناء المحطة الفضائية.