صور- بعد تصدرها الترند.. ما لا تعرفه عن جزر المالديف وأشهر زوارها

جدة - نرمين السيد - وعلى الرغم من أزمة كورونا، إلا أن جزر المالديف تفتح أبوابها لكل الوافدين إليها، بحثًا عن الراحة والاستمتاع بالطبيعة، لتصبح واحدة من أكثر وجهات العالم سحرا، لقضاء العطلات العائلية أو الاستجمام أو حتى اجتماعات رفيعة المستوى.

وتتميز جزر المالديف بأنها وجهة رومانسية إلى كل عشاق العالم برمالها الذهبية ومياهها اللازوردية، خاصة فى موسم الصيف.

الكثير لا يعلم أن جزر المالديف تقع فى المحیط الھندى، جنوب غرب سیریلانكا یحدھا بحر لاكادیف، وعددھا حوالى ألف جزیرة مرجانیة، ویحدھا بحر لاكادیف فى الشمال الشرقى، وبحر العرب فى الشمال، والمحیط الھندى من الجنوب والغرب، كما یمر خط الاستواء فى جنوبھا.

معظم سكانھا مسلمون، اللغة السائدة فى الجزیرة ھى اللغة "الدیفیھیة"، إحدى اللغات الھندیة التى تشبه إلى حد كبیر لغة الأیلو، والكتابة المالدیفیة لھا حروف خاصة تسمى "تانا"، وھى تكتب من الیمین إلى الشمال، وقد تأثرت اللغة المالدیفیة باللغة العربية والفارسية، ویستخدم أھل المالدیف اللغة الإنجلیزیة واللغة العربیة فى التعلیم والعلاقات الدولیة.

وتنقسم كلمة المالديف إلى "مالد" تعنى سمك و"دیف" تعنى جزیرة أى معناھا جزیرة السمك، وقال ابن بطوطة عنھا أن مالدیف هى إحدى عجائب الدنیا.

عاصمتھا ھى مدینة "مالیه"، وھى تعتبر المیناء الرئیسى، وتكثر بھا المساجد والأسواق، وتم تعمیرھا على ید الآریین الذین جاءوا إلیھا من شبه الجزیرة العربیة، وشرق أفریقیا، واستقروا بھا وبدأوا فى نشر الإسلام، وھاجر الكثیر إلیھا وتحولت الدیانة من البوذیة إلى الإسلام سنة (545ھ - 1150 م)، ولم تمضى فترة قصیرة حتى أصبح معظم سكانھا مسلمین.

وتتمیز بأن جوھا دافئ ورطب على مدار العام، وھو جو المحیط الھندى لأنه یعتبر حاجز للحرارة ویخزنھا وتتراوح درجة الحرارة بین 24- 33 درجة مئویة، بالرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة، لكن أنسام البحر الباردة تلطف الجو، وتحتوى على واحدة من أجمل الشواطئ على المحیط الھندى فھى جنة استوائیة، بما فیھا من روعة المناظر تحت سطح الماء، حیث یمكن أن ترى فى المیاه من صفائھا لنحو مدى خمسین متر، كما تتمیز بدفء مائھا على مدار العام مما یشجع السیاح من مختلف العالم للمجيء لزیارتھا، وقضاء أفضل الأوقات بھا، ویستمتع بالغوص لمشاھدة الشعب المرجانیة وأنواع الأسماك الغریبة والجمیلة.

وأھم ما یمكن زیارته بھا "المتحف الوطنى، وحدیقة السلطان، وسوق السمك الرئیسى والجامع الكبیر"، ومن أجمل المناظر تحت الماء منظر الشعب المرجانیة المتنوعة والأسماك الجمیلة التى قد تصل إلى أكثر من ألف نوع وأنواع السلاحف البحریة والحیتان والدلافین وأنواع مختلفة من المرجان والرخویات، كما یعیش أنواع مختلفة من القشریات.

ومن أشهر النجوم الذين ذهبوا إليها للاستمتاع بأجوائها كل من "لاعب كرة القدم محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى، غادة عبدالرازق، ياسمين صبرى، أحمد فهمى وهنا الزاهد، تامر حسنى وزوجته، وداليا البحيرى، ورمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز وزوجته، واللاعب محمد الننى، ومحمود العسيلى وزوجته الثانية، وكارول سماحة.

ومن مشاهير العالم "كريستيانو رونالد، لاعب كرة القدم الإسبانى الشهير فرناندو توريس، دانى ميونغ، كيتى بيرى، راسل براند، روب لوو".

يذكر أن جزر المالديف تمتد على مساحة 298 كيلومترًا مربعًا، وهى أصغر بلد آسيوى بمساحتها، عدد سكانها نصف مليون نسمة.