فيديو- اسمع منى.. حكاية محطة بنبان للطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن الإنسان منذ بداية الخلق أدرك أهمية الشمس له ولصحته وحياته، لذلك قدس الفراعنة الشمس وأصبح هناك إله خاص لها اسمه "رع"، وعند اليونان كان هناك الإله "أبوللو"، وعند الرومان كان الإله "إن فيتوكس".

وأوضحت داليا الخطيب أن الشمس هى أقرب النجوم إلى الأرض، وكانت مصدرا لدفء الإنسان فى بدايته الأولى، وعندما اكتشف الإنسان الزراعة كانت الشمس من أهم عناصرها، إذ أن النباتات بدون شمس لا تنمو وتموت، كما استخدم ضوء الشمس فى تجفيف البذور وتخزينها.



وأشارت الخطيب إلى أنه مع تطور الحياة البشرية تطورت علاقة الإنسان بالشمس وأدرك أنه يمكن الاستفادة من الشمس بطريقة أكبر، وفى القرن الـ 19 فكر الإنسان أن يحتفظ بحرارة الشمس عن طريق توليد الطاقة الشمسية، فبدأ فى تشغيل مجمع أشعة للشمس عام 1890، كما تم تجميعها وتخزينها فى بطاريات عام 1958، فرانك شو مان، وتطور مشروع الطاقة الشمسية فى كل دول العالم نظرا لأهميته فى توفير الطاقة الكهربية وكونها مصدرا للطاقة النظيفة.

وقالت إن مصر من الدول التى أدركت أهمية الطاقة الشمسية لذا أصبح لديها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذى يعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، وهو على مساحة 37 كيلو متر، وبها 32 محطة توليد طاقة شمسية، بالإضافة إلى 110 أفدنة بمدينة العاشر من رمضان مخصصة لإنشاء محطة طاقة شمسية، كما يوجد 65 سطحا من أسطح المبانى الوزارية بالحى الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.