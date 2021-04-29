فيديو- أكلة سهلة.. طريقة عمل الريش البتلو مع شوربة الشعيرية

جدة - نرمين السيد - وقال "حسونة" خلال برنامجه: "بنجيب نص كيلو شعرية، ونحمّرها، مع مياه بيضاء ومرقتين دجاج وفلفل أسود، وبعد غلوة على النار يتم الانتهاء منها".

وأضاف: "هناخد من شوية الشعرية طبق لإعداد شوربة الخضار، عن طريق إضافة بسلة وفاصوليا وجزر وبطاطس، ونقوم بسلقهم نص سلقة، ونقطع بصلة صغيرة صغيرة وفص ثوم على النار وعندما يتغير لونها نبدأ فى وضع الخضار والشهرية".

وتابع: هنجيب ريش بتلو على حسب عدد أفراد الأسرة، ونقوم بسلقها على النار، قم نضعها فى الفرن حتى تكتسب لون التحمير، قم نقدمها بجانب طبق الشوربة وخضار الشعيرية".

واختتم حلقته قائلًا: "فى السحور ممكن ناكل بيض مسلوق مع حتة جبنة وخيار وخس أو جرجير".

برنامج "أكله سهلة" يذاع يوميًا فى رمضان، عبر الراديو 9090، ويقدمه الشيف حسن حسونة، فى تمام الساعة 12:40 دقيقة مساءً.