رمضان فى العالم.. الصيام فى الدنمارك 21 ساعة والسوبيا المشروب الرسمى

جدة - نرمين السيد - وقالت مى إيهاب، خلال حلقة اليوم، إن عدد ساعات الصيام فى الدنمارك حوالى 21 ساعة، لافتة إلى أن المسلمين فى الدنمارك يستمتعون بالمشقة والعناء خلال الصيام.

وأضافت: "رجال الأعمال هناك بيحسوا بتعب الموظفين الذين يعملون وهم صائمين خلال شهر رمضان، فبيقللوا عدد ساعات العمل طوال الشهر الكريم".

وتابعت: "بياكلوا أكلات عربية في الفطار والسحور، خصوصًا الأكلات المصرية، ومشروبهم الرسمى خلال شهر رمضان هو التمر الهندى وسوبيا".

ولفتت إلى أن موائد الرحمن هناك يقيمها غير المسلمين لفقراء المسلمين، مؤكدة أن المسلمين يتصدقون بخزين البيت كله قبل رمضان للفقراء، ويشترون خزينا جديدا للشهر الكريم.