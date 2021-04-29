فيديو- مكسرات لميس.. هل الفراعنة هم المصريون القدماء؟

جدة - نرمين السيد - ونفت "جابر"، حقيقة ما يثار عن وجود علاقة بين الفراعنة وبين المصريين القدماء، قائلة: "هذا خطأ شائع، لأن فرعون موسى غير المصريين القدماء من الملوك المصريين، وبالبحث عن أصل كلمة فرعون، وجد أنها كلمة آرامية من بر رعا، من آل الرعاة، من الملوك الرعاة، وهم الهكسوس، وفرعون موسى هو أحد ملوك الهكسوس، وليس ملوك مصر القدماء".



وتناولت لميس جابر عددا من أصول الكلمات المتداولة فى اللغة العربية، نظرًا لتجانسنا مع العديد من اللغات الأخرى، وجاء أبرزها:

أهبل، وهى كلمة أصلها يونانى من هابلوس.

عفش، وهى كلمة يستعملها الصعايدة حتى الآن، وهى كلمة من مصر القديمة من أسم حشرة تشبه الخنفساء السوداء التى تأكل الموتى.

هلس، وتعنى كلام فارغ، وهى كلمة أصلة يونانية من هيلوس.

ستى، وتعنى الجدة أصلها مصرى قديم بمعنى سيدة الدار.

سى، وتعنى السيد أصلها مصرى قديم بمعنى سيد الدار.

مراتى، وتعنى زوجتى أصلها مصرى قديم وتعنى ماراتى.

جزافى، أصلها فارسى، وتعنى الأخذ بالشبه.

الجهجهون، أصلها فارسى، وتعنى حاجة تكسف.

بليد، عكس النشيط، وتعنى غير ذكى.

تبا، من كلمة تبة، وهى حالة من الخسارة، الهلاك، وتستخدم فى الشتيمة "تبًا لك" أو "ربنا ياخدك".

برنامج "مكسرات لميس"، يأتى ضمن المفاجآت العديدة التى يُقدمها الراديو 9090 لجمهوره فى رمضان 2021، ويُذاع يوميًا فى تمام الساعة 1.40 ظهرًا، ويُعاد الساعة 12.40 صباحًا.

وتجمع لميس جابر فى أسلوبها بين البساطة والعمق والاستنتاج، مُستحضرة شخصيات من التاريخ لتجسدها أمامنا بكلماتها، وكذلك تتناول أصل الكلمات العربية.