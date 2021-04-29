جوجل تحدث مساعدها.. نطق الأسماء الفريدة وفهم سياق المحادثة

جدة - نرمين السيد - ويساعد التحديث الجديد فى التعرف على الأسماء الفريدة ونطقها بالإضافة إلى فهم سياق المحادثة التى يشاركها المستخدمون.

وتطبق جوجل نظام تمثيلات التشفير ثنائى الاتجاه من المحولات (BERT) لتحسين جودة المحادثة بين مساعد جوجل الافتراضى والمستخدمين، والتحديث متاح حاليًا على مكبرات الصوت الذكية من جوجل فى الولايات المتحدة وسيتوسع ليشمل الهواتف الذكية والشاشات الذكية فى المستقبل القريب.

وقالت الشركة إن المساعد سيستمع إلى نطق المستخدمين للأسماء ويتذكرها دون تسجيل صوت المستخدم، الميزة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط ولكن جوجل تخطط للتوسع لتشمل لغات أخرى قريبًا.