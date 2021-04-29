رمضان كريم وزيادة.. الدكتور محمد رفعت يتحدث عن زينة رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال رفعت: "زمان وإحنا صغيرين كانت من أهم علامات شهر رمضان إننا كنا بنعمل الزينة وكنا بنعملها بالنشا ونعلقها بين البيوت فى الشارع، كانت أيام حلوة وياريت ترجع تانى وفى إيدينا نرجعها تانى". وأضاف: "زينة رمضان بتبقى حلوة كمان جوا البيت سواء المفارش أو الفوانيس ودى حاجة حلوة بتحصل من سنة لسنة، الموضوع مالوش دعوة بالفلوس بس ليه علاقة بالاحتفال اللى جوا قلوبنا بقدوم الشهر الكريم". برنامج "رمضان كريم وزيادة"، يتحدث عن العادات الاجتماعية والصحية فى البيوت أثناء شهر رمضان، مع دراما تمثيلية للموقف فى الحلقة، مع تعليق الدكتور رفعت عنه فى إطار حياتى وطبى.

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