جدة - نرمين السيد - توقف الرئيس الأمريكى جو بايدن، لاختيار الهندباء للسيدة الأولى جيل بايدن، أثناء سيرهم بالقرب من البيت الأبيض.



جدة - نرمين السيد - توقف الرئيس الأمريكى جو بايدن، لاختيار الهندباء للسيدة الأولى جيل بايدن، أثناء سيرهم بالقرب من البيت الأبيض. ونشرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بعض الصور التى أظهرت الرئيس الأمريكى أثناء توقفه لالتقاط الهندباء وإهدائها لزوجته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. لقطة رومانسية لبايدن مع زوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.