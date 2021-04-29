لايف ستايل

صور.. لقطة رومانسية لبايدن مع زوجته

0 نشر
محمد بدر 2021-04-29 20:24 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

جدة - نرمين السيد - توقف الرئيس الأمريكى جو بايدن، لاختيار الهندباء للسيدة الأولى جيل بايدن، أثناء سيرهم بالقرب من البيت الأبيض.

بايدن يقطف الهندباء
بايدن يقطف الهندباء
بايدن يقطف الهندباء

ونشرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بعض الصور التى أظهرت الرئيس الأمريكى أثناء توقفه لالتقاط الهندباء وإهدائها لزوجته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. لقطة رومانسية لبايدن مع زوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا