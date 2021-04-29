صور.. اكتشاف جنين فى أحشاء مومياء سيدة مصرية

جدة - نرمين السيد - وكشف الفحص الإشعاعى على مومياء السيدة التى توفيت فى عقدها الثالث بين العشرين والثلاثين من عمرها، أنها كانت حبلى.

ووصلت هذه المومياء إلى وارسو عام 1826 وكانت محفوظة داخل تابوت صنع أصلا لكاهن ذكر يدعى دجيهوتى، مما يزيد الأسطورة غموضا.

وأعلن فريق الباحثين أن السيدة العشرينية كانت تنتمى لصفوة المجتمع فى طيبة نظرا لجودة تحنيط جثمانها.

وذكر البحث أن المومياء تعرضت للسرقة، وربما نقلت من تابوتها إلى تابوت الكاهن، وهو ما يجعل من الصعب معرفة هويتها.