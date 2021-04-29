صور.. اكتشاف جنين فى أحشاء مومياء سيدة مصرية

جدة - نرمين السيد - وكشف الفحص الإشعاعى على مومياء السيدة التى توفيت فى عقدها الثالث بين العشرين والثلاثين من عمرها، أنها كانت حبلى.
ووصلت هذه المومياء إلى وارسو عام 1826 وكانت محفوظة داخل تابوت صنع أصلا لكاهن ذكر يدعى دجيهوتى، مما يزيد الأسطورة غموضا.
وأعلن فريق الباحثين أن السيدة العشرينية كانت تنتمى لصفوة المجتمع فى طيبة نظرا لجودة تحنيط جثمانها.
وذكر البحث أن المومياء تعرضت للسرقة، وربما نقلت من تابوتها إلى تابوت الكاهن، وهو ما يجعل من الصعب معرفة هويتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. اكتشاف جنين فى أحشاء مومياء سيدة مصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.