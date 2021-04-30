فيديو.. ولاد الأصول.. عيادة طبيب الغلابة فى قطار شبين الكوم

جدة - نرمين السيد - وقال محمد على خير: "الطبيعى فى قطار الدرجة الثالثة أن تجد بائعين جائلين، لكن الغير طبيعى هو وجود طبيب أنف وأذن وحنجرة يوقع الكشف على المرضى".

وأضاف أن الطبيب سيد شكرى هو كبير أخصائيى الإدارة الصحية بالمنوفية، مشيرًا إلى أنه بعد أن أصبح طبيب قالت له أمه "خد بالك من الغلبان ومتاخدش منه فلوس"، وهو ما حرص على عمله طوال حياته.

وتابع أنه كان يمر على القرى لعلاج المحتاجين، قبل أن يقرر أن يركب قطار الدرجة الثالثة "القشاش" ليضمن وجود المحتاجين للكشف حتى أصبح الناس يذهبون إليه مخصوص فى القطار للكشف.

وأشار إلى أن الدكتور سيد واجه بعض الصعوبات إذ أن الناس كانوا يخافون منه فى البداية وظنوا أنه غير متزن نفسيًا حتى أصبح يريهم تحقيق الشخصية وتحقيق انتسابه لنقابة الأطباء.

وطالب محمد على خير كل الأمهات بتوصية أبنائها بعمل الخير كما فعلت والدة الطبيب سيد شكرى والذى يواصل تنفيذ وصية والدته حتى الآن.