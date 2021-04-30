صور- توثيق لحظة هطول المطر الكثيف على جبال السعودية

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وفوجىء المصور "بداح البداح" أثناء توثيق تلك اللحظات بمشهد بديع بعد هطول المطر عليها، حيث امتلأت الأرض بطبقة شديدة البياض، وسط الجبال السوداء مما أدى إلى حدوث تشكلات عجيبة على الأرض.
ووصف المصور المشهد الذى شاهده بـ"العروق السوداء" -حسب تعبيره، وأكد انه منظراً لم يشاهده فى حياته قط، سواءً فى الواقع، أو فى الصور، وذكره هذا المشهد بأوروبا.
كما رصد المصور أيضاً مشاهد بديعة للإبل وهى تتجول فوق طبقة الأرض البيضاء.
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يذكر أن جبل العثمور يقع إلى جانب جبل الرأس الأبيض، وهو عبارة عن فوهة بركانية عميقة تتميز بلونها الذى يغلب عليه البياض وسط الجبال السوداء.
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