عمره 3.350 سنة.. حكاية بلح داخل مقبرة توت عنخ آمون

جدة - نرمين السيد - مازالت الحضارة المصرية القديمة تحوى الكثير من علامات الغموض، ورغم التطور التكنولوجى لمجتمعاتنا فى العصر الحديث، إلا أننا مازلنا لم تصل إلى درجة معرفة كل شىء عن هذه الحضارة الخالدة.





فبعد ساعات قليلة من إعلان فريق من الباحثين البولنديين، اكتشاف جنين فى أحشاء مومياء لسيدة مصرية قديمة، بدأ رواد السوشيال ميديا فى تداول مجموعة من الصور تضم بعض من مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون (1336-1327 ق.م) من الأسرة الثامنة عشر، والتى حملت شهرة عالمية لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادى الملوك التى تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة. صور.. اكتشاف جنين فى أحشاء مومياء سيدة مصرية وضمت مقتنيات المقبرة ثمار التمر والثوم والبصل المجفف ولا زالوا بحالة جيدة، وكانت هذه الثمار توضع مع المتاع الجنائزى للمتوفى مع أشياء أخرى مثل قطع مختلفة من الخبز والدوم والبصل والشعير، لكى يستفيد منها المتوفى فى العالم الآخر كما كان يعتقد.

ويعود عمر التمر الموجود داخل المقبرة إلى حوالى 3.350 سنة تقريبًا – حسبما أكد العلماء.

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