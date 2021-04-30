صور- بوجاتى 2021.. مواصفات أغلى سيارة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة بوجاتى الفرنسية المصنعة لسيارات بوجاتى، إن سيارتها الجديدة بلغت بقيمتها 19 مليون دولار، أى ما يعادل 304 مليون جنيه مصرى.

السيارة الفخمة تملك محرك W16 سعة 0.8 لتر وقوة 1479 حصان، وتم تصميمها على أساس Chiron والتى تضيف لها هيكلا مخصصا مثير للإعجاب، وهى نسخة محدثة من سيارة "Atlantic SC 57 Type"، وتحتوى السيارة على محرك مكون من 16 أسطوانة فى الشكل من w.

تصل السرعة القصوى لهذه السيارة إلى 464 كم بالساعة، أما التسابق من 0 إلى 100 كم بالساعة يتم فى أقل من 4.2 ثانية والتسابق من 0 الى 200 كم بالساعة يتم فى خلال 4.6 ثوانى.

مميزات سيارة بوجاتى لافواتير نوار

لديها قدرة عالية تبلغ 1479 حصان.

مجهزة بمحرك من فئة W16.

بالنسبة لعزم الدوران يبلغ 1600 نيوتن متر.

تحتوى على 4 شاحن توربينى سعة 8 لتر.

تتميز السيارة بستة مخارج للعادم فى الخلف.