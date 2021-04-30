صور- تابلوهات مودرن داخل المنزل تناسب أجواء شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الموضوع نستعرض أبرز التابلوهات الفنية المودرن التى تناسب أذواق الكثير من الأسر المصرية والعربية. فيديو| أفكار جديدة لكسر الروتين فى ديكورات المنزل تشمل التابلوهات آيات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى بعض الحكم والمواعظ، وتتميز بجمالها اللافت وألوانها المميزة.

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